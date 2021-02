DMI udvider sit varsel om snestorm

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har tirsdag aften udsendt varsel for snestorm over Bornholm, Falster, det østlige Lolland samt dele af Østjylland.

Kriteriet for snestorm er mere end 10 centimeter sne på 6 timer samtidig med vind på mere end 10 meter i sekundet.

- Bygerne kan godt lokalt give op til mellem 5 og 30 centimeter sne. Men der vil være meget store forskelle mellem, hvor sneen falder.

- Nogle steder får de måske kun fem centimeter, mens man andre steder kan få de 30 centimeter sne, siger Mette Zhang.

Hun forventer, at det kraftige snefald på Falster vil aftage i løbet af natten til onsdag.

- Samtidig har vi nogle byger, som dannes ud over Kattegat, og de trækker ind over det østlige Jylland.

Derfor har DMI har også udsendt et varsel om snestorm for områderne Billund, Odder, Middelfart, Vejen, Horsens og Hedensted, oplyser instituttet på sin hjemmeside.

Den trafikale situation i landet er fortsat stabil, lyder det ved 20-tiden fra Vejdirektoratet.

- Lige nu ser det meget roligt ud, for der er ikke så mange trafikale hændelser. Men det har nok også noget at gøre med, at folk i de værst ramte områder har forstået, at man ikke kører unødvendigt ud.

- Så i hele landet ser det rigtig pænt ud, siger Ruben Bay-Madsen, vagthavende i Vejdirektoratet.