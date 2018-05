DMI udsender kage-tweet

Når man får en pris, så skal det fejres, og onsdag blev der spist kage hos DMI.

Årsagen var et vejr-tweet fra meteorolog Henning Gisselø, der i begyndelsen af april udløste årets Sprogpris 2018 for årets bedste tekst på sociale medier.

Derfor var onsdagens kage også udformet med vinderteksten og illustrationen fra DMIs twitterkonto.

Vindeteksten lød: "Sne, slud og måske isslag mod nord. Ellers småregn, dis og tåge, men i Sønderjylland måske lidt sol og ca. 10 graders varme. En dejlig og interessant dag at være meteorolog :-)"

Dommerkomiteen bag Sprogprisen 2018 forklarede ved prisuddelingen, at DMI tog prisen på grund af sin ”modtagerorienterede, inddragende og friske stil, som har fået over 60.000 borgere til at følge DMI’s tweets, som bringes døgnet rundt – året rundt, og som dermed også har den bredde og troværdighed, der skal til, når det virkelig gælder om at lytte til og følge råd og varslinger.”

- Meteorologer er jo ikke uddannet kommunikatører, så her hos DMI er prisen blevet modtaget som et stort skulderklap og anerkendelse for at have tillært sig denne disciplin, siger forskningskommunikatør Niels Hansen om onsdagens fejring.