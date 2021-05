DMI-prognose forudser halvkøligt og ustadigt sommervejr

DMI skriver i sin sæsonprognose for juli og august, at der er udsigt til en sommer med halvkøligt og til tider ustadigt vejr med stabilitet i kortere perioder.

Overordnet venter DMI, at gennemsnitstemperaturen i juli og august vil ende lidt under det normale.

I juni forventes en stabil periode med tørt og ret solrigt vejr, men det vil altså vende i juli til mere ustadigt vejr. DMI forventer også, at den sidste halvdel af juni kan blive noget køligere.

I juli forventes det, at nedbørsmængderne vil "ligge omkring eller noget under det normale", mens det i august ventes at ligge omkring det normale.

I august viser flere af DMI's prognosemodeller et dominerende lavtryksområde over Nordvesteuropa.

- Det vil medføre, at vi får en overvejende ustadig vejrtype med en dominerende vestlig eller sydvestlig strømning af forholdsvis kølig maritim luft. Flere lavtryk med skyer og regn vil dermed passere Danmark og Skandinavien vestfra, og ind imellem kommer dage med enkelte byger og nogen sol, skriver langtidsmeteorolog Martin Lindberg i DMI-prognosen.

Der er dog samtidig en mulighed for et højtryk i en overgang over Østeuropa, som kan give en strømning af varm luft over Danmark.

- Men regnvejr og kraftigere byger kan også bevæge sig op over landet fra kontinentet, lyder det.

En langtidsprognose fra DMI er baseret på såkaldte dynamiske prognosemodeller og sammenligninger med tidligere år og de globale havoverfladetemperaturer.