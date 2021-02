DMI med advarsel: Her rammer snestormen

Meteorologerne i DMI har udsendt varsel for snestorm over Bornholm, Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Det gælder frem til onsdag eftermiddag klokken 15.

- Der falder meget sne - sådan fra 10 til 20 centimeter, og det blæser og fyger, så det kan sagtens give nogle trafikale udfordringer, siger vagtchef ved DMI Frank Nielsen.

Visse steder kan der dog ifølge DMI falde helt op til 30 centimeter sne.

Ifølge Frank Nielsen må især bornholmerne forberede sig på et voldsomt snefald. Det kan sne helt frem til torsdag, fortæller han.

- Man kan kalde det en snekanon, det, der foregår ude i Østersøen. Det sker, når meget kold luft blæser ud over et stort havområde, så der dannes sne byger i vindretningen, siger han.

Allerede tirsdag morgen var der faldet godt med sne på Bornholm, hvilket også fik Bornholms Politi til at advare borgerne.

- Det overordnede vejnet er farbart, men kør forsigtigt og efter forholdene. De øvrige veje fyger hurtigt til. Vi fraråder fortsat al unødvendig udkørsel, skriver politiet på Twitter.

Busselskabet BAT har tirsdag indstillet al skolekørsel på Bornholm, ligesom flere andre ruter er påvirket af snevejret.

Også Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi advarede tirsdag morgen borgerne i området.

- Vejret er ikke til at spøge med. Bliv hjemme, hvis det er muligt, men hvis du skal ud at køre, så kom afsted i god tid, kør efter forholdene og pas på dig selv og andre, skriver politiet på Twitter.

Det er koldt og blæsende over hele landet. DMI har udsendt varsel for snefygning for Sønderjylland, dele af Østjylland, Fyn, Sydsjælland og Møn.