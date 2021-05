DMI lover vejr til solbriller og solcreme i weekenden

Efter et trist og køligt forår er det nu endelig tid til at skifte frakken og paraplyen ud med solbrillerne og solcremen.

Varmere og mere tør luft strømmer således ned over Danmark i den kommende tid.

Det betyder dog, at der kan dannes tåge eller skyer om natten, hvilke gør, at man nogle steder skal et stykke op ad formiddagen, før solen rigtigt kommer frem.

Men både lørdag og især søndag vil der blive masser af solskin og temperaturer op til 23 grader.

Det skyldes, at et højtryk over Norskehavet bevæger sig mod syd til Nordsøen og dermed holder fronter med regn og skyer væk fra Danmark.

Først skal vi dog lige igennem fredagen, hvor der fortsat er byger på programmet.

- I Jylland starter dagen med en hel del skyer, men de forsvinder i løbet af formiddagstimerne. Der kommer nogle enkelte byger rundt omkring, og vi forventer, at temperaturerne når op på højest 17-18 grader, siger Klaus Larsen.

Ifølge meteorologen kommer lørdag og søndag i store træk til at ligne hinanden.

- Det er starten på tørvejr og en hel del sol, lover Klaus Larsen.

Lørdag får hele landet tørvejr med nogen eller en del sol, og vinden bliver svag til jævn hovedsageligt fra nordvest.

- Solen får temperaturen til at stige til lige over 20 grader. Dog bliver det lidt køligere ude ved kysterne. Helt ude ved vandkanten bliver det nok ikke meget mere end 15 grader, siger meteorologen.

Søndag bliver der skruet endnu mere op for solen.

- Her vil der være temmelig meget sol langt de fleste steder. I den centrale del af Jylland kan temperaturen nå op på 23 grader, mens den typisk vil ligge på lige over 20 grader de fleste andre steder, siger han.

Også søndag bliver vinden svag til jævn hovedsageligt fra nordvest.