DMI afviser varmerekord i Grønland

- Vi har kigget på flere observationer i området og vurderer, at temperaturen ikke har været over nul grader i området. Vores mistanke om, at plus 4,7 grader var for varmt, holdt stik, siger meteorolog hos DMI Herdis Damberg.

Observationer fra andre vejrstationer har vist, at temperaturen i stedet lå på minus to grader.

Ifølge meteorologen skyldes fejlmålingen, at der ikke har været den korrekte afstand mellem måler og overflade på grund af sne.

- Den manglende afstand til isen har givet en dårlig ventilation, og det er også afgørende for, hvad en måler viser, siger Herdis Damberg.

Det er desuden svært for meteorologerne at komme til vejrstationen Summit, da den ligger langt inde på indlandsisen i et barskt klima.

Til sammenligning er gennemsnitstemperaturen for juli, der normalt er den varmeste måned på Summit, minus 12 grader. Derfor er minus to grader stadig forholdsvist højt for området, der ligger i 3202 meters højde.

- Det er ikke rekord, men det er varmt med minus to grader. Det var varmen, der lå omkring Europa, der bevægede sig op til Island og videre til Grønland, siger Herdis Damberg.

De varmeste temperaturer, der er målt på Summit, er 2,2 grader, som blev målt i 2012 og 2017.

- Man kan godt sige, at det er en god nyhed i et klimaperspektiv. Der er nok mange, der tager sig til panden og siger, at det var meget godt, det ikke var fire grader, siger meteorologen.