DMI advarer om skybrud og torden

Varslet i denne del af landet lyder fra klokken 15 til midnat.

- Der er risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 min samt risiko for kraftig torden.

- Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

- Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed, skriver DMI.

For den resterende del af landet, det sydlige Jylland og det sydlige Sjælland, advarer DMI om kraftig regn og skybrud.

Her lyder varslet fra klokken 14 til midnat.

- DMI forventer mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer og desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter på 30 minutter.

- Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed, skriver DMI.

DMI forklarer til Ekstra Bladet, at der er tale om en stor koldfront, der er på vej ind over landet fra Nordsøen. Samt at det ikke er givet, at alle steder får store mængder regn.

- Det er et stort område at udsende et varsel for, men vores problem er, at vi ikke ved, hvor de her byger opstår. Og derfor er man nødt til at have lidt store armsving.

- Det kan jo godt være, jeg tager grueligt fejl, og det ikke bliver nær så slemt, men sådan som vores prognoser indikerer, så kan vi godt risikere at få nogle pæne mængder vand, siger vagthavende meteorolog hos DMI Janne Hansen til Ekstra Bladet.