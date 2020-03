DMI har torsdag morgen udsendt et varsel om stormen Laura, der er på vej mod Danmark. Her ses den lille Egholmsfærge melllem Aalborg og øen Egholm under stormen Johanne i august 2018.

DMI advarer: Stormen Laura er på vej mod Danmark

En storm har torsdag morgen retning mod Danmark.

Sådan lyder advarslen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt torsdag morgen.

- Der er varsel for storm og vindstød af orkanstyrke for dele af den jyske vestkyst samt kyster ud til Skagerrak, Kattegat og ved Bornholm, skriver DMI på Twitter.

DMI har navngivet stormen Laura.

Samtidig advarer DMI om risiko for forhøjet vandstand i Vadehavet torsdag eftermiddag.

- Torsdag tiltager vinden til hård vind til hård kuling fra sydvest og vest med kraftige vindstød. Stedvis langs kysterne forventes storm i middelvind og vindstød af orkanstyrke, skriver DMI på sin hjemmeside.

- Det er ved kyster med pålandsvind, at middelvinden bliver kraftigst, og de varslede områder er valgt på dette grundlag.

Også Beredskabsstyrelsen advarer om stormen Laura, som ventes at ramme Danmark i løbet af dagen.

- Stormen Laura rammer i dag særligt de nord- og vestvendte kyster, skriver Beredskabsstyrelsen på Twitter.

Siden 2013 har der i Danmark været tradition for at navngive de storme, der rammer landet.

DMI navngiver stormene efter et system, hvor de skiftevis får et drengenavn og et pigenavn med et begyndelsesbogstav i alfabetisk rækkefølge.