DMI: Sommervejr udebliver i prognoserne det næste stykke tid

Det kan være slut med sommervejret for i år. Lavere temperaturer, regn og blæst venter i denne uge, og udsigterne til mere sommerligt vejr ser ikke for lovende ud.

- Jeg kan ikke se sommervejr i prognoserne. Det ser ud til, at det tager længere tid med stabilisering af vejret.

- Vi kommer godt ind i september, før der kommer en stabilisering, og så er det ikke længere sommertemperaturer, men sensommertemperaturer med 20 grader, siger Martin Lindberg.

Ugen begynder med lidt eller nogen sol mandag, men midt på dagen passerer et lavtryk i den sydlige del af landet, der giver regn og køligere luft. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader.

Tirsdag begynder mere stabilt, inden et "dybt" lavtryk melder sin ankomst. Ifølge DMI bliver lavtrykket ret kraftigt for årstiden. Det ventes at give en del nedbør og blæsende vejr og varer frem til onsdag.

- Særligt midt på ugen kommer der meget regn. Vi kan få mellem 20 og 50 millimeter denne uge. Det er meget regn, og det er mere end normalt, siger Martin Lindberg.

- Der er regnunderskud i den østlige del af landet, så vi må håbe, at det også falder der. Det er det positive, man kan sige om det, tilføjer han.

Der er desuden risiko for torden tirsdag og onsdag, og dagtemperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.

Torsdag vil lavtrykket fjerne sig, og det vil give perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byger. Temperaturerne vil blive mellem 17 og 20 grader med jævn til hård vind.

Fredag nærmer sig endnu et lavtryk - denne gang fra sydvest. Først bliver det mest tørt og solrigt, senere kan der komme regn eller byger i løbet af dagen. Om dagen bliver det mellem 15 og 18 grader.

- Temperaturerne er betydeligt lavere, end vi har været vant til i august - næsten ti grader lavere dagtemperaturer. Luften bliver kølig, fordi vi ikke får så meget sol. Det holder temperaturerne nede, siger Martin Linberg.