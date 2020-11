DMI: Dramatisk dag i vente

- Mandag bliver der skruet op for underholdningen. Det er klart den mest dramatiske dag, vi har foran os, siger Henning Gisselø.

Han fortæller, at et frontsystem mandag passerer ind over Danmark, hvilket både betyder meget regn over hele landet, vindstød op til stormstyrke ved Vestkysten og temperaturer på op til 17 grader flere steder.

- Det er meget usædvanligt for årstiden med de temperaturer, selv om det ikke er rekord, siger Henning Gisselø.

Ifølge vagtchefen stilner vinden af hen mod aftenen og natten, hvor det bliver mere klart og køligt. Her forventes temperaturen at falde til mellem 8 og 12 grader.

Resten af ugen begynder vejret så mere at ligne det, man kender fra efteråret.

- De næste dage får vi en skøn blanding af regn, skyer og sol, mens det ikke bliver lige så blæsende og lunt som mandag, siger Henning Gisselø.

Han oplyser, at temperaturen de fleste af ugens dage forventes at ligge mellem 10 og 12 grader.

- Det bliver fortsat mildt, og der kommer ikke noget nattefrost, siger han.

Op til weekenden torsdag og fredag begynder vejret så at blive lidt mere stabilt.

- Det er her, vi håber, at solen kan komme lidt mere frem. Men på den her tid af året kan stabilt vejr også give masser af gråvejrsdage, siger Henning Gisselø.

Særligt fredag ser lige nu ud til at blive en fin dag med lidt eller nogen sol, svag vind og en kun lille risiko for nedbør.

- Alt i alt bliver det lidt småkedeligt efterårsvejr, hvor især mandag selvfølgelig skiller sig ud, siger Henning Gisselø.