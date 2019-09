DJ-formand: Ni mediers boykot af Volbeat var kollegialt

- Den gang, man gjorde det, var min umiddelbare holdning, at jeg syntes, det var kollegialt at gøre det.

Tine Johansen, som er formand for Dansk Journalistforbund, kalder det en "kollegial handling", at ni danske medier boykottede en Volbeat-koncert i 2017.

- Forstået på den måde, at når nogen udelukkes fra en dækning, hvor man har formodning om, at det skyldes en kritisk dækning, så synes jeg, det var kollegialt af andre medier at sige, at så skal I heller ikke regne med os andre, siger Tine Johansen, som er formand for Dansk Journalistforbund.

Årsagen til boykotten var, at Volbeat havde nægtet Ekstra Bladet og musikmediet Devilution akkreditering til bandets koncert i Telia Parken i København.

Efter de to mediers egen opfattelse kom det som følge af kritisk omtale.

Ifølge Politiken, som er et af de ni medier, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et brev meddelt de ni medier, at boykotten kan være strafbart.

Tine Johansen har ikke læst brevet, men er nysgerrig på begrundelsen.

- Jeg vil i spænding afvente, hvad det er, Konkurrencestyrelsen skriver, for de er sat i verden for at regulere markedet.

- Det her er sådan et journalistisk marked for dækning, så det er en lidt speciel sag, siger hun med henvisning til, at det er uklart, hvilket marked der faktisk er tale om.