DI: Øget interesse for tekniske uddannelser gavner det grønne

Langt flere har i år valgt at søge ind på en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, og det er fremragende nyt for den grønne omstilling.

Søndag blev opgørelsen over ansøgere til de videregående uddannelser offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Opgørelsen afslørede blandt andet, at otte procent flere har søgt ind på en STEM-uddannelse (science, technology, engineering, mathematics) sammenlignet med 2019.

- Jeg er meget glad for, at så mange unge har valgt at søge ind på ingeniøruddannelserne. Vi står over for store klimaudfordringer. Her spiller ny og grøn teknologi en afgørende rolle, siger Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri, i en kommentar.

- Derfor er det rigtig godt, at så mange unge har søgt netop disse uddannelser, som giver en helt unik mulighed for at være med til at løse klimaudfordringerne, tilføjer hun.

Hele 12 procent flere har søgt ind på civilingeniøruddannelsen sammenlignet med 2019. I alt har lige under 20.000 søgt ind på en STEM-uddannelse.

- Vi havde forventet, at flere ville søge ind, men det her overstiger langt mine forventninger. Nu krydser vi fingre for, at rigtig mange også bliver optaget, siger Mette Fjord Sørensen.

Også i Ingeniørforeningen, IDA, glæder formand Thomas Damkjær Petersen sig over det store ansøgerfelt.

Han mener ligesom Mette Fjord Sørensen, at det er afgørende i kampen for den grønne omstilling

- Kompetencer på felter som teknologi, naturvidenskab og it er efterspurgte, og hvis Danmark og danske virksomheder skal indfri ambitionerne om øget digitalisering og ikke mindst komme i mål med den grønne omstilling, skal vi sørge for at sikre kvalificeret arbejdskraft herhjemme, siger han.