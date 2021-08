DI: Efterlønspræmie skal sikre øget arbejdskraft

Sådan lyder det fra Dansk Industri (DI), der foreslår at fordoble præmien til ældre, der fortsætter med at arbejde, selv om de har opnået alderen til at gå på efterløn.

Manglen på arbejdskraft er så stor, at der er brug for tiltag, der virker her og nu - og hellere i dag end i morgen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Konkret vil efterlønnere dermed kunne indkassere op til 360.000 kroner skattefrit ved at arbejde frem til folkepensionsalderen.

Forslaget vil ifølge DI øge arbejdsudbuddet med 8000 personer i 2022, forbedre de offentlige finanser med 900 millioner kroner og øge bnp med syv milliarder kroner.

- Virksomhederne siger nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft. Det er ikke nok med strukturreformer. Der skal skaffes arbejdskraft her og nu, og her er der tale om folk, som allerede er på arbejdsmarkedet.

- Det er et skulderklap til dem, der har lyst til at blive, men som det i dag ikke altid kan betale sig for økonomisk, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, DI, til Jyllands-Posten.

Både 3F og Dansk Metal støtter forslaget.

- Det virker at give medarbejderne en gulerod for at få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor giver forslaget om at fordoble efterlønspræmien god mening. Men vi synes også, det er oplagt, at man kigger på bedre seniorordninger ude på virksomhederne, siger Metal-formand Claus Jensen.

3F-formand Per Christensen minder om, at arbejdsgiverne også bør vende blikket mod ledige over 50 år, som selv nu kan have svært ved at få nyt job, men han har "ingen problemer" med at belønne efterlønnere, der kan og vil arbejde.

De Radikales finansordfører Andreas Steenberg mener, at der er tale om et meget interessant forslag.

- Hvis Finansministeriet kan verificere tallene, og det vil jeg straks bede om, er det et virkelig godt forslag, siger han til Jyllands-Posten.

Hos Venstre opfordrer finansordfører Troels Lund Poulsen kort og godt regeringen til omgående at få forslaget på finansloven for næste år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil hverken sige ja eller nej til det konkrete forslag, men han understreger, at der kan være grund til at se med friske øjne på de forskellige ordninger, der belønner seniorer.