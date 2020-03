DI: Aftale kommer til at redde danske arbejdspladser

Det fastslår direktøren for en af aftaleparterne, Dansk Industri. DI's administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, siger, at han er "lettet" over aftalen.

- Jeg er lettet over, at vi kan være med til at præsentere denne løsning med lønkompensation, som DI har arbejdet intenst for i den seneste periode, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han kalder situationen for helt ekstraordinær.

- Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund som følge af denne alvorlige krise, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt. Dog maksimalt 23.000 kroner per måned for hver fuldtidsansat.

For timelønnede kan den statslige lønkompensation udgøre 90 procent. Dog maksimalt 26.000 kroner per måned for hver fuldtidsansat.

Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Og det er en forudsætning for at bruge ordningen, at virksomheden ikke afskediger nogen medarbejdere eller anvender andre ordninger, som giver mulighed for at sende dele af medarbejderne hjem uden løn.

DI-direktøren understreger, at danske virksomheder ikke undgår store tab som følge af corona. Det gælder også de markante tiltag, som regeringen og myndigheder har taget for at værne om danske menneskeliv.

- Der er ingen nemme løsninger på denne krise. Og aftalen her er ikke noget endegyldigt svar på de massive problemer, som virksomhederne står med, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han understreger, at der trods aftalen vil komme mange konkurser og afskedigelser.

Lars Sandahl Sørensen mener derfor, at der er brug for endnu flere erhvervspolitiske tiltag både generelt og målrettet særligt hårdt ramte brancher som eksempelvis luftfarten.

Men det er en mulig redningskrans til nogle af de mange trængte danske virksomheder, som er presset hårdt på deres levegrundlag og søger et alternativ til at afskedige medarbejdere - eller helt dreje nøglen om, siger DI-direktøren.