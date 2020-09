Coronasituationen får nu DGI til at udskyde den store idrætsbegivenhed ét år, så Landsstævne afholdes i sommeren 2022. (Arkivfoto).

DGI udskyder Landsstævne grundet usikkerhed om corona

Usikkerhed om coronasituationen får DGI til at udsætte næste års Landsstævne i Svendborg til året efter.

Danmarks største idrætsfestival - DGI's Landsstævne med 25.000 deltagere - bliver udskudt fra 2021 til 2022.

Den store idrætsbegivenhed skulle have været afholdt til næste år i Svendborg.

Men nu udskydes arrangementet ét år, oplyser DGI.

- Det har været en svær beslutning at udskyde Landsstævnet til 2022, men det er det eneste rigtige at gøre.

- Et Landsstævne skal være en helt særlig oplevelse for både deltagere, gæster, frivillige og værtskommunen.

- Og coronasituationen gør det umuligt for os at planlægge på en måde, så vi kan sikre gode oplevelser med masser af idræt, bevægelse og fællesskab i 2021, siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen.

Coronavirussets indtog har sat sine begrænsninger på, hvor mange mennesker der må forsamles. Det gælder både idrætsudøvere og publikum.

Spørgsmål: Er det ikke en overreaktion at udskyde arrangementet. Vi ved jo ikke, om restriktionerne er ophævet næste sommer?

- Vi ved alle sammen, hvor usikker 2021 er i forhold til en eventuel vaccine, og hvordan forsamlingsreglerne bliver.

- Vi vurderer, at den usikkerhed er for stor i forhold til den planlægning og de forberedelser, der går i gang her i efteråret.

- Derfor mener vi, at det er en nødvendig beslutning at udsætte arrangementet ét år, siger DGI-formanden.

Hun erkender, at det har været en "svær og tung" beslutning.

- Det er en mavepuster for mange involverede. Men jeg håber, at vi kan se fremad, når den værste skuffelse har fortaget sig, siger Charlotte Bach Thomassen.

Landsstævne holdes normalt med fire års mellemrum.

Det seneste Landsstævne blev afholdt i Aalborg i 2017.

Borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune, kalder udskydelsen "rettidig omhu".

- Vi har glædet os så meget til at være værtskommune for DGI Landsstævne i 2021 og bygge videre på oplevelserne fra dengang, der var Landsstævne i Svendborg i 1994.

- Men vi kan ikke stå på mål for at fortsætte planlægningen af noget, hvor der er så stor usikkerhed, siger han.

Beslutningen om udskydelsen er truffet af stævnets bestyrelse, der består af repræsentanter for DGI, Svendborg Kommune og Efterskoleforeningen.

Udskydelsen af arrangementet koster samlet set DGI og Svendborg Kommune fem millioner kroner.

Det er fortsat planen, at DGI afholder sit Landsstævne i 2025 i Vejle.