DGI takker for kommunal støtte til foreninger i coronakrise

Mange kommuner holder i disse uger hånden under foreningslivet.

Det oplever man hos Foreningen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Her er formand Charlotte Bach Tomassen glad for støtten.

- Vi oplever heldigvis, at flere kommuner går forrest og sikrer, at de kan blive ved med at stille den basisøkonomi til rådighed, som de er vant til at stille til rådighed for vores mange tusinde lokalforeninger, siger hun.