DGI-chef: Royal Run får alle med og vender tilbage i 2020

De sidste løbere i Royal Run løber mandag aften over målstregen, og dermed er en lang dag med løb i flere danske byer ved at slutte.

Søren Brixen, administrerende direktør i DGI, fortæller, at dagen har været "fantastisk".

- Vi har været vidner til et kronprinsepar, som har mødt danskerne i øjenhøjde. Det har været helt fantastisk at se kronprinsessen løbe med julemærkebørn i Aalborg. Det viser Royal Runs dna - ved at være behjælpelig, sætte tempo, snakke, være glade og få alle med, siger han og tilføjer:

- Det er meget dejligt, at man kan deltage på tværs af køn, alder og kondital. Det er meget rammende. Barren er lav, i forhold til at alle kan være med.

DGI-direktøren bekræfter samtidig det, som kronprins Frederik afslørede tidligere mandag. Løbet vender tilbage i 2020.

- Puslespillet er ved at blive lagt, men det står fast, at Royal Run kommer til Sønderjylland for at markere 100 årsjubilæet for genforeningen, står der på kongehusets Instagram-profil.

Kronprinsen fortalte i forbindelse med dagens løb til TV2, at Aabenraa, Haderslev og Sønderborg er i spil, og at han selv regner med at deltage.

Søren Brixen uddyber, at løbet vil blive afholdt 1. juni 2020, som er anden pinsedag. Arrangørerne mangler stadig at få dele hele på plads i forhold til andre løbsbyer.

82.028 havde tilmeldt sig mandagens løb, der blev afholdt i København, Aarhus, Aalborg og på Bornholm.

Til Royal Run kunne man enten løbe ti eller fem kilometer eller one mile (cirka 1,6 kilometer).

Det var meningen, at kronprinsen - ligesom sidste år - skulle deltage på ti kilometerdistancen. Men det satte en mindre diskusprolaps en stopper for.

Kronprinsen gik dog one mile-ruten i Aarhus.

Selv om kronprins Frederik ikke kunne løbe, så er Søren Brixen begejstret for kronprinsens engagement gennem dagen.

- Jeg oplevede ham selv i Aarhus, hvor han i den grad var i øjenhøjde med alle deltagerne. Vi har senest set ham her i København, hvor han har deltaget med at dele væske ud ved væskedepoter og givet highfives.

- I det hele taget har hele familien ikke bare deltaget, men gjort det på en måde, hvor man kan se, at de nyder det, siger DGI-direktøren.

Ifølge Royal Run var det for 28 procent af de tilmeldte første gang, at de deltog i et motionsløb. Det kan blive starten på mere motion, mener Søren Brixen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at en stor del kommer til at fortsætte, siger han.

Sammen med Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletik Forbund står DGI bag arrangementet.