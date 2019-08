DGI: Alle kommuner bør støtte udsatte børns fritidsaktiviteter

Alle landets kommuner bør have en ordning, hvor der ydes tilskud til, at udsatte børn kan gå til en fritidsaktivitet.

Det mener Charlotte Bach Thomassen, formand for idrætsorganisationen DGI.

- Vi ved, at idræt er den aktivitet, der bliver fraprioriteret i fattige familier. Det er ærgerligt, for de her børn har i den grad brug for at opbygge relationer og indgå i helt almindelige fællesskaber, siger hun.

En ny kortlægning fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 ud af landets 98 kommuner ikke støtter udsatte børns fritidsaktiviteter.

En af ordningerne kaldes fritidspas, og her yder kommuner tilskud i form af kontingentstøtte til udsatte familier.

Det gør det muligt for børnene at gå til for eksempel sport eller en anden fritidsaktivitet.

Ifølge DGI-formanden gør den slags ordninger en forskel, fordi de kan være med til at udjævne den ulighed, der ellers er.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at tre ud af fire børn mellem 11 og 15 år ikke bevæger sig nok.

Problemet er især stort hos børn i udsatte familier, lyder det fra DGI-formanden.

- Der er en kæmpe social slagside. Generelt er det en fjerdedel af de 11-15-årige, der bevæger sig en time om dagen som anbefalet. Men tallet er helt nede på 17 procent for de socialt dårligst stillede, siger hun.

Om ordningen hedder fritidspas eller noget andet, er ikke afgørende for DGI-formanden.

- Det skal bare være en kontinuerlig ordning, der sikrer, at uanset hvor du bor i landet, så er der støtte til at indgå i de her fællesskaber, siger Charlotte Bach Thomassen.

Ønsket om, at alle kommuner indfører en støtteordning, deles af Red Barnet.

- Der er simpelthen alt for mange kommuner i Danmark, hvor børn, der ikke har forældre med ressourcer til at sende dem til fritidsaktiviteter, ikke kan få hjælp, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.