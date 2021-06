DF's skatteordfører er uden stor tro på ejendomsvurderinger

Skatteministeriet fastholder, at det nye ejendomsvurderingssystem vil være klar til, at man i 2024 kan implementere de nye boligskatter. Men skatteordfører for Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær, er mindre optimistisk.

Udmeldingen om de snarlige vurderinger kommer nemlig sammen med en rapport fra It-tilsynet, der stadig finder mange problemer med udviklingen af det nye system.

- Som det ser ud nu, så tror jeg ikke på, at man kan nå at sætte gang med de nye boligskatteregler i 2024.

- Jeg håber, man kan nå at lave så mange forbedringer, at det kan ske. Men ud fra It-tilsynets rapport og dens alarmerende kritikpunkter, så tror jeg det ikke, siger Dennis Flydtkjær.

It-tilsynets rapport siger, at det ikke er umuligt at få systemet i fuld drift i 2024. Men den peger på en række markante problemer, der skal løses, før det kan ske.

Tilsynet beskriver blandt andet mangel på ledelse, it-faglig ekspertise og styring, at man ikke vurderer, at staten kan gøre det selv, og at der er høj risiko for forsinkelser.

- Programmet bør iværksætte en "turn around" med radikale justeringer i organisationen, så den bliver forenklet og mere effektiv, skriver tilsynet.

Det sagt, så har tilsynet altså vurderet, at man nu kan sende de første få vurderinger ud. Noget, der ikke er sket i ti år.

- Jeg vil ikke gå så langt som at kalde det en succes. Men det er da trods alt godt, at der nu kommer vurderinger ud, siger Dennis Flydtkjær.

- Men jeg synes, at konklusionen fra tilsynet er, at det er positivt, at det kan lade sig gøre, men at der er mange bump på vejen for at nå derhen.

- Der er mange af kritikpunkterne, der er meget alarmerende, siger han.

At systemet kommer op at køre er afgørende for millioner af boligejere. For vurderingerne vil afgøre deres skat.

- Jeg håber inderligt, at det her system kommer til at virke. Men der er brug for en helt anden retning for systemet, ellers kommer vi aldrig i mål.

- Jeg frygter, om man i Skatteministeriet kan løfte denne her opgave, siger ordføreren.