DF's formand vil have statsministeren for en rigsret

Thulesen Dahl henviser til, at regeringen uden lovhjemmel beordrede alle mink i Danmark slået ned for at stoppe mutationer af covid-19 i dyrene.

I sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde satte partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, to streger under, at han mener, at statsministeren skal for en Rigsret på grund af minksagen.

- Jeg er ikke i tvivl.

- Hvis et flertal i Folketinget virkelig mener, at Inger Støjberg har gjort noget, der overhovedet kan berettige til en rigsretssag, er der slet ingen tvivl om, at det også skal ske for Mette Frederiksen efter minkskandalen, siger Kristian Thulesen Dahl.

Den udmelding fik talens hidtil stærkeste reaktion fra de 750 fremmødte, der rejste sig og gav en lang, lang klapsalve. Med jubelråb.

Partiformanden forudsiger i sin tale, at regeringens støttepartier mod passende politisk betaling vil forsøge at stoppe en mulig rigsretssag mod statsministeren.

- Men retsstaten siger lige vilkår og lige behandling. Hvis der er lighed for loven, så kan Mette Frederiksen lige så godt sætte tid af i kalenderen til at møde op i Rigsretten.

- Den kan jo så bare fortsætte sine møder efter december, efter man selvfølgelig er kommet frem til en frifindelse af Inger Støjberg, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ud over opfordringen til en rigsretssag har Kristian Thulesen Dahl i sin tale fokuseret på, at han mener kriminelle udlændinge skal sendes hjem, velfærden for de ældre skal udvides, og hvad han ser som leflen for Islam fra danske myndigheder skal stoppe.

Han fortæller også, at Dansk Folkeparti vil foreslå en indvandringslov som den klimalov, der er vedtaget under denne her regering.

Altså en lov, der som budgetloven, vil tvinge fremtidige regeringer til at følge dens indhold.

- Loven skal sætte klare mål for, hvilken indvandring, der gavner Danmark og hvilken, der ikke gør. Jeg tror, vi her i salen godt er klar over, hvad jeg tænker på her, siger formanden.