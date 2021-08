DF'er i retten: Aner ikke hvordan jeg endte på deltagerliste

Det blev i 2016 indleveret til EU som dokumentation for, at der i 2015 blev afholdt en EU-konference sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Men det var ikke noget, Bent Bøgsted kunne genkende.

Dansk Folkepartis mangeårige medlem af Folketinget Bent Bøgsted blev i Retten i Lyngby mandag præsenteret for et program og en deltagerliste med hans navn på.

- Det er første gang, jeg ser den liste. Jeg har ikke deltaget i et EU-seminar. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg er endt på denne liste, siger han i retten.

EU-konferencen modtog små 100.000 kroner i støtte fra EU-partialliancen Meld, hvor Dansk Folkepartis nuværende næstformand og tidligere EU-parlamentariker Morten Messerschmidt var formand.

Anklagemyndigheden mener, at der slet ikke var en EU-konference, og at Morten Messerschmidt dermed har begået svig for at medfinansiere sommergruppemødet med EU-penge.

Morten Messerschmidt siger, at der var tale om et fælles arrangement, og at støtten dermed var på sin plads.

- Jeg deltog på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Som jeg ser det, var der ikke noget separat møde eller konference med Meld. Det eneste, jeg ved, er, at det var et sommergruppemøde med en tidsplan, vi gik frem efter, siger Bent Bøgsted.

I retten blev fremvist en deltagerliste og et program for EU-konferencen, som er sendt til EU som dokumentation for konferencen. Her er Bent Bøgsted ud over sin deltagelse anført som oplægsholder.

I dokumenterne har Meld skrevet, at "alle temaerne på konferencen" var EU-temaer. Igen kan Bent Bøgsted ikke genkende det.

- Jeg har ikke holdt et oplæg på et Meld-seminar. Jeg har talt om et emne på et sommergruppemøde. Det handlede om, hvordan man undgår social dumping, siger Bent Bøgsted.

Han siger, at der selvfølgelig blev diskuteret EU-stof, som der altid gør på partiets sommergruppemøder.

- Jeg kan ikke huske, hvor mange punkter der havde EU-indhold.

- Morten plejer altid at sige noget om EU, så det har han sikkert gjort. Men jeg ikke huske hvad eller hvor meget, siger Bent Bøgsted.