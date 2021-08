Alex Ahrendtsen (DF) er skuffet over, at Morten Messerschmidt (DF) ikke får mere opbakning fra resten af DF-toppen. (Arkivfoto)

DF'er forventer mere opbakning til Messerschmidt fra partitoppen

Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) siger i et interview med Politiken, at han er skuffet over den manglende opbakning fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup (DF) til næstformand Morten Messerschmidt (DF) i sagen, hvor sidstnævnte tidligere på måneden i Retten i Lyngby fik en dom på seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Ahrendtsen, som ikke genopstiller ved næste folketingsvalg, undrer sig over, at Skaarup og Thulesen Dahl i byretten afviste, at der blev holdt et EU-seminar på et omtalt sommergruppemøde i 2015, hvilket er sagens kerne.

- Jeg har været skuffet over, at man ikke bakkede Morten mere op. Jeg er oprigtigt ked af det, fordi jeg er følelsesmæssigt involveret. Morten er min kammerat.

- Jeg har kendt ham, siden han var 19. Så på det menneskelige plan er jeg skuffet over det, siger Ahrendtsen til Politiken.

Messerschmidt har anket dommen til landsretten.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld. Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference, har en enig domsmandsret i Lyngby vurderet.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

Ahrendtsen vil ikke svare på, hvad partitoppens ageren i sagen gør ved hans tillid til dem.

Det er også et svar, konkluderer Politikens journalist. Til det svarer Ahrendtsen:

- Det må du jo tolke, som du vil.