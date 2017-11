DF'er blev tvunget ud af politik - nu er han valgt igen

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti måtte i maj træde ud af både Københavns Borgerrepræsentation og Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Det afgjorde Valgbarhedsnævnet, efter politikeren i februar blev idømt en bøde i Københavns Byret for at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar Abdel Hamid el-Hussein, der slog to personer ihjel ved et terrorangreb mod Krudttønden og den jødiske synagoge.