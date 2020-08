DFDS indfører krav om ansigtsmasker for serviceansatte

Det oplyser DFDS i en pressemeddelelse og tilføjer, at det skal være med til at skabe et trygt og sikkert miljø.

Besætningsmedlemmer på rederiets øvrige passagerruter vil ligeledes bære ansigtsmasker i servicefunktioner, hvor man ikke i forvejen er beskyttet af plexiglasskærme eller visirer.

Samtidig opfordrer DFDS passagererne til at bære ansigtsmasker, når de går om bord og af skibene. Her kan det være svært for passagererne at holde den anbefalede afstand til andre.

- Forholdsreglerne, DFDS allerede har taget, omfatter ekstra rengøring, desinficering af berøringsflader, lukning af diskoteker og servering ved bar og handskekrav ved buffet og mere, siger Kasper Moos, direktør for DFDS' passagerforretning, i pressemeddelelsen.

Påbuddet om ansigtsmasker kommer som følge af sagen om coronasmitte blandt besætningsmedlemmer og passagerer på en passagerrute i Norge.