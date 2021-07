DF vil undersøge danske forbehold fra menneskerettighedskonvention

- Spørgsmålet er, om der vil være nogen konsekvenser ved, at der en gang imellem er en sag, hvor vi siger: Det kan godt være, at I mener det, men vi følger det, der er sund fornuft, siger han til avisen.

DF vil desuden have, at den uvildige ekspertgruppe skal se på muligheden for helt at gå ud af konventionen for senere at gå ind i den igen med visse forbehold.

Thulesen Dahl ønsker også, at man ser på at afskaffe inkorporeringsloven fra 1992. Loven gjorde, at menneskerettighedskonventionen ud over at være vedtaget som europæisk lov også blev skrevet ind i dansk lovgivning.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er på ferie, men fungerende politisk ordfører for regeringspartiet, Socialdemokratiet, Annette Lind siger, at partiet først vil kommentere forslaget efter sommerferien.

Venstre tøver dog ikke med kritikken af forslaget.

Udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede (V) ser gerne på, om Danmarks internationale forpligtelser er tidssvarende. Men at vandre ind og ud af konventioner går hans parti ikke ind for.

- Det er ikke en, som vi som sådan kan følge. De forslag, som bliver stillet frem her, mener vi, er den forkerte vej at gå, siger han.

- Men vi deler faktisk det mål, som jeg tror, at også Dansk Folkeparti har, om at vi tager en snak med en kreds af ligesindede og gerne større nationer om, hvorvidt de mange konventioner, som vi har indgået og bruger som retsgrundlag ret ofte, er tidssvarende.

Også Radikale Venstre er afvisende over for DF's forslag.

På Twitter skriver retsordfører Kristian Hegaard, at det ikke giver mening at undersøge, hvad der sker, hvis Danmark ikke følger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols forskrivelser.

- Det er nemt, så er vi ikke en retsstat. Dumt at bruge tid på det, skriver han.