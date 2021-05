DF vil placere udrejsecenter i Grønland i stedet for på Langeland

Sådan betegner Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, regeringens melding om, at man vil placere et nyt udrejsecenter på Langeland.

- Regeringen sagde nej til at placere udrejsecentret på Lindholm, hvor der ikke var nogen indbyggere. Nu ligger man så udrejsecentret, som skaber utryghed og kriminalitet i lokalområdet, på Langeland. Her bor der faktisk en del mennesker.

- Det forstærker samtidig problemerne med at skabe fremskridt på Langeland, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han henviser til, at Dansk Folkeparti gik til valg på at placere udrejsecentret på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt. Her ville de udvisningsdømte kriminelle også kunne forlade centret, men de skulle først tage en færge for at komme væk fra Lindholm.

S-regeringen aftalte dog efter valget i 2019 med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten at droppe Lindholm. Man mente, at den løsning var for dyr. I stedet peger man nu på placeringen på Langeland, som ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil koste det halve.

Dansk Folkeparti har siden valget foreslået at undersøge muligheden for at placere udrejsecentret i Grønland. Det skal motivere flere af de udvisningsdømte kriminelle til at rejse hjem, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Vi skal gøre det på en måde, så de udvisningsdømte kriminelle finder ud af, at det måske er bedre at rejse ud af Danmark i stedet for at forsøge at blive hængende til skade for danskerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Tesfaye er det ikke muligt at bruge udrejsecentret som fængsel. Derfor vil de omkring 130 enlige på tålt ophold og udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet, få lov at bevæge sig rundt på Langeland og Fyn. De skal dog overholde meldepligten på udrejsecentret.

Blandt dem er dømte terrorister som den somaliske mand, der i 2010 trængte ind i tegneren Kurt Westergaards hjem med økse og kniv for at slå ham ihjel. Overfaldsmanden blev idømt ti års fængsel.

Både Venstre og Konservative så helst, at forslaget om et center på Lindholm var blevet til virkelighed fremfor et center på Langeland.

Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, kalder et center på Langeland for "verdens dårligste idé".

- De sagde, at vores forslag, Lindholm, var en dårlig idé, og at de havde en bedre. Det, de i virkeligheden gør, er at flytte problemet fra Midtjylland til Langeland, siger han.

Det er opfattelsen hos både Marcus Knuth og Venstres udlændingeordfører, Mads Fulgede, at Lindholm havde været bedre egnet til at kontrollere den meldepligt, som beboerne i et udrejsecenter har.

- Det er en dårlig løsning, man har valgt, når man tænker på, at der fandtes en bedre løsning, som vi vedtog, da vi var regering, siger Fuglede.

- Nemlig at placere dem afsondret på en ø, Lindholm, hvor man kunne kontrollere deres meldepligt nærmest fuldstændig.

- Nu placerer man dem på Langeland, hvor de stadigvæk vil kunne forlade centeret uden at holde styr på dem.

Mads Fuglede erklærer sig dog enig i, at der skal laves et selvstændigt center for udvisningsdømte og personer på tålt ophold. I dag bor de sammen med afvise asylansøgere, der ikke har begået noget kriminalitet.