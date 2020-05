DF vil kræve penge tilbage fra drabsanklaget hjemsendt

Det er absurd, at en mand kan blive ved med at få hjemsendelsespenge, efter at han angiveligt har kendt sig skyldig i at have myrdet sin kone, mener Dansk Folkeparti.

- Han skal ikke have en krone, og han skal betale de penge, han allerede har fået, tilbage, siger Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.