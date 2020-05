DF vil holde grænsen lukket og udleje sommerhuse til danskere

Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale ser gerne en snarlig grænseåbning til gavn for det hårdt ramte turisterhverv. Med DF om bord kunne der have været et flertal uden om regeringen.

- Jeg presser ikke på for grænseåbning. Vil hellere have åbnet mere for danskere.

- Derimod ønsker jeg hurtig afklaring for turistbranchen (sommerhusejere), så de kan blive frigjort fra lejeaftaler med udlændinge og i stedet kan leje ud til danskere, skriver Thulesen Dahl.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede afvist en grænseåbning.

Forhandlingerne begynder klokken 10.30, og det er planen, at statsministeren senere torsdag præsenterer planen for den næste fase af genåbningen af samfundet. Fase 2 står til at begynde fra på mandag.

Grænserne er lukket som følge af coronakrisen, og det har altså ramt turisterhvervet hårdt. Nu har Tyskland dog meddelt, at man trinvis vil åbne for indrejse fra Danmark til Tyskland fra 15. maj.

Men det betyder ikke, at Danmark skal åbne for tyske turister. Det understreger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

- Vi synes, at man skal hjælpe turistbranchen ved at give klart svar på grænsekontrollen. Så den ved, at grænsen vil være lukket hen over sommeren, og at vi kan få danske turister ind i vores sommerhuse.

- Der er mange sommerhusudlejere, som er i et vadested i øjeblikket, fordi de ikke kan agere og skaffe nye kunder, da de ikke ved, hvordan det kommer til at udvikle sig.

- De skal have en afklaring, og det må være, at grænsen fortsat er lukket for folk med ikke-anerkendelsesværdige formål, siger Skaarup.

Dansk Folkeparti er kendt for at ville have en permanent grænsekontrol. Og den nuværende situation skal udnyttes til at få styr på kriminaliteten, mener Skaarup.

- Vi har rigeligt at gøre med at åbne Danmark og skaffe økonomi og arbejdspladser til vores land. Og dermed også velfærd. Vi vil også sikre os, at den grænsekontrol, der kommer på den anden side af corona, er effektiv.

- Lige nu kan vi se, at grænsekontrollen presser banderne, som har svært ved at få narko ind i landet, siger han.