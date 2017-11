DF vil have udvisninger ind i finanslovsforhandlinger

For at støtte næste års finanslov kræver Dansk Folkeparti, at flere udviste udlændinge og afviste asylansøgere sendes tilbage til deres hjemland.

Han forhandler søndag næste års finanslov med finansminister Kristian Jensen (V). De holdt pause under kommunalvalget, men har nu genoptaget forhandlingerne.

- Bande-kriminelle, som ikke er danske statsborgere, gør vore gader usikre. Det er selvfølgelig et problem, at de ikke bliver udvist. Det må vi tage fat på, når vi skal snakke udlændingepolitik med regeringen, siger Peter Skaarup.

- Vi skal have strammet udvisningsreglerne. Så man dels bliver udvist, hvis man laver kriminalitet og ikke er dansk statsborger. Dels bliver hjemsendt til det land, man oprindelig kommer fra, når man er udvist. Det er nogle afgørende krav fra vores side for, at denne finanslov kan hænge sammen.

Forskellige integrationsministre har forklaret Folketinget, at det halter med udvisninger, fordi de udvistes hjemlande ikke vil modtage dem. Eller stiller skrappe krav til de udvistes dokumenter og identitet.

Men det afskrækker ikke Dansk Folkeparti.

- Der er plads til at gøre mere. Vi skylder den danske befolkning, som af gode grunde ikke vil finde sig i den utryghed, som bandekriminalitet skaber, at gøre vort yderste for at udvise ikke-danske statsborgere, mener Peter Skaarup.

Danmark kan ifølge ham udvise flere kriminelle udlændinge. Det mener Institut for Menneskerettigheder og regeringen, der har kritiseret domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at forhindre udvisning.

- Vi kan gøre mere for at udvise. Vi kan stramme reglerne på flere områder. Vi skal også stille krav til lande, som nægter at tage deres egne borgere retur. det er også en del af finanslovforhandlingerne.