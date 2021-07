Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl mener, at der skal politisk handling for at kunne få en ende på sygeplejerskernes strejke. (Arkivfoto)

DF vil have regeringen på banen i sygeplejerske-konflikt

Dansk Folkeparti opfordrer regeringen til at komme på banen i strejken med sygeplejerskerne, som er utilfredse med deres løn.

Det siger formand Kristian Thulesen Dahl til Politiken.

- Når jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen kommer i omdrejninger nu i stedet for bare at vente, er det, fordi alle og enhver, der kigger på det her, kan se, at på et eller andet tidspunkt skal politikerne på banen.

- Sygeplejerskerne er i den problematiske situation, at deres strejkevåben ikke er reelt, siger han til Politiken.

Omkring 5000 sygeplejersker har strejket den seneste måned, og det har ført til over 40.000 aflysninger.

Men da sygeplejerskerne er tvunget til at have et nødberedskab, vil der ifølge Kristian Thulesen Dahl gå lang tid, før man i befolkningen får nok af strejken.

Han mener derfor, at sygeplejerskernes strejke ikke er samme pressionsmiddel over for arbejdsgiverne som i andre brancher.

Det kunne for eksempel være piloter, der kan strejke og dermed forhindre, at flyene overhovedet kommer på vingerne.

Tidligere i denne uge opfordrede Enhedslisten også regeringen til at komme på banen. Politisk ordfører Mai Villadsen mener, at regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen skal indkalde til politiske forhandlinger.

- Jeg har meget svært ved at se, at konflikten bliver løst, hvis der ikke bliver handlet fra Christiansborg og fundet nogle penge til at gøre op med tjenestemandsreformen, sagde Mai Villadsen mandag til Ritzau.

Hun henviser til tjenestemandsreformen fra 1969, der ifølge sygeplejerskerne er skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter ligger på de nederste løntrin.