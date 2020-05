DF vil have coronahjælp til virksomheder forlænget til august

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at hjælpepakkerne, der er oprettet i forbindelse med coronakrisen, bør forlænges til august.

En økonomisk ekspertgruppe, som af regeringen er blevet bedt om at kigge på en udfasning af hjælpepakkerne, anbefaler, at ordningerne bør slutte som planlagt 8. juli.

Det fremgår af en rapport, som er offentliggjort onsdag. Heri står der dog også, at der kan være undtagelser for visse virksomheder og erhverv.

Men ifølge DF- formanden skal hjælpepakkerne forlænges igen.

- Forlæng hjælpepakkerne til august. Dumt de udfases i en sommerferie, hvor der er nedgang i aktivitet, skriver Thulesen Dahl på Twitter.

Han gentager desuden sit budskab, om at feriepengene skal frigives, da det ifølge Thulesen Dahl vil skabe mere tryghed for familierne.

- Gør folkepensionen skattefri resten af året. Det vil være med til at sætte gang i økonomien, skriver han desuden.

Det er professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder, som står bag rapporten.

Ekspertgruppens rapport skal bruges i forbindelse med politiske forhandlinger om hjælpepakkernes fremtid.

Hjælpepakkerne giver blandt andet kompensation for løn til hjemsendte ansatte og virksomheders faste udgifter.

Mandag meddelte Finansministeriet, at den danske stat har brug for en stor milliardindsprøjtning for at have penge til at betale hjælpepakkerne.

Samlet set har den danske stat brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år. Det er 207 milliarder kroner mere, end forventningen var i slutningen af 2019, hvor coronapandemien ikke havde ramt verden.

Hjælpepakkerne er blevet justeret og forlænget i de seneste måneder under coronakrisen. Målet var at støtte danske virksomheder, der ellers stod til at skulle fyre medarbejdere. Eller måske lukke helt.