DF vil fratage flygtninge dagpengeudsigter

Det spørgsmål stiller Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på vej ind til et møde hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag formiddag.

Hvordan skal en syrer forstå, at han eller hun skal vende hjem og hjælpe med at genopbygge sit land, når personen samtidig optjener ret til dagpenge?

Her skal regeringen og Dansk Folkeparti gøre status på de højspændte forhandlinger om skattelettelser og udlændingestramninger.

Og et hjørne af det handler om den integrationsgrunduddannelse (IGU), som blev oprettet efter trepartsforhandlingerne i 2016, og som er central for regeringens målsætning om, at hver anden flygtning og familiesammenførte skal forsørge sig selv.

Dansk Folkeparti er imod IGU'en som sådan. Partiet stemte imod, da uddannelsen skulle igennem Folketinget. Og DF så den gerne afskaffet helt, fastslår Kristian Thulesen Dahl.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl så gerne, at integrationsgrunduddannelsen blev afskaffet helt.

Men i første omgang vil partiet have lavet reglerne om, så flygtninge på midlertidigt ophold ikke optjener dagpengeret. Som reglerne er nu, kan en flygtning efter endt IGU-forløb melde sig ind i en a-kasse på lige fod med andre nyuddannede.

- Det er kugleskørt, at man optjener dagpengeret i det danske samfund, når man er her midlertidigt og skal tilbage til sit hjemland og bygge det op, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Vi vil gerne have ændret IGU'en markant, så de flygtninge, der kommer i beskæftigelsestilbud, gør det med henblik på at forberede sig til hjemsendelse. Og det betyder også, at man selvfølgelig ikke optjener dagpengeret.

- Jeg synes grundlæggende, at IGU'en, som den er nu, er gal. Derfor vil vi have den lavet om, siger Kristian Thulesen Dahl.