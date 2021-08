DF-toppen husker ikke EU-del på omstridt sommergruppemøde

Det siger han i sagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der er tiltalt for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Mødet fik EU-støtte via partialliancen Meld, som Morten Messerschmidt var formand for. Derfor er det afgørende, om der var EU-indhold nok til at berettige denne støtte.

Også i 2014 modtog man støtte, og her var der en helt særskilt EU-del af sommergruppemødet.

- I 2014 er der ingen tvivl om, at der er et særskilt arrangement. Vi flytter os til andet sted fysisk, og der er specielle bannere. Det er der ikke i 2015, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Så et EU-arrangement skal i givet fald være foregået sideløbende.

Anklagemyndigheden mener, at Morten Messerschmidt som formand for Meld har søgt om og fået støtte til en EU-konference samtidigt med DF's sommergruppemøde, uden at det reelt fandt sted. Hvilket vil være svig med EU-midler.

Morten Messerschmidt siger derimod, at der var tale om en fælles konference mellem Meld og DF, og at støtten dermed er berettiget.

Gruppeformand Peter Skaarup, der havde ansvaret for sommergruppemødet i 2015, siger i retten, at han ikke var opmærksom på, at der var en EU-del ud over, at der som normalt blev debatteret EU-politik.

Og at han ikke før sommergruppemødet har været opmærksom på - eller i diskussioner om - at der skulle være en speciel EU-del.

- Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke, siger han.

Som sin formand understreger han, at der blev diskuteret EU-stof. Og at Morten Messerschmidt fortalte om arbejdet i parlamentet.

- Jeg er sikker på, at Morten talte om EU. Det ville ligne ham meget dårligt, hvis ikke han havde. Og så fylder EU meget for vores parti, siger Skaarup.

Peter Skaarup afviser som Kristian Thulesen Dahl, at der skulle være tale om noget særskilt punkt eller program, der skulle udgøre et EU-arrangement.

- Hvornår noget er et Meld-arrangement eller ej, det er en anden diskussion, som jeg ikke skal gøre mig klog på.

- Jeg deltager i et møde, der har EU-emner på dagsordenen. Det er der altid i vores parti, og vores folk i EU er jo meget engagerede. Men om det kvalificerer sig som EU-konference, det må klogere folk end mig svare på, siger formanden.

Dansk Folkeparti har siden da betalt alle pengene, det har modtaget fra Meld, tilbage. Thulesen Dahl understreger, at det ikke var et juridisk, men et politisk valg.

- Vi havde ikke behov for pengene. Vi var og er velpolstrede. Vi ønskede ikke en økonomisk diskussion, og derfor tilbød vi at betale pengene tilbage, siger han.