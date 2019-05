Dansk Folkeparti ser ud til at gå et svært valg i møde, men gruppeformand Peter Skaarup (DF) afviser, at partiet skal skifte retning af den grund.

DF-top tager intern kritik med ro og gør klar til tilbagegang

Hvis man skal tro på meningsmålinger, så står Dansk Folkeparti til en vælgerlussing af de helt store 5. juni.

Og nu kan partitoppen endda læse om kritik fra folketingsmedlemmer.

I tirsdagens udgave af Politiken siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) eksempelvis, at partitoppen var for blød over for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da denne underskrev en FN-migrationspagt i december. Det var DF lodret imod.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil hverken kommentere på målinger eller den interne kritik. Der henvises i stedet for til gruppeformand Peter Skaarup.

- Vi er et parti, der er gået frem ved stort set alle folketingsvalg siden 1995, hvor partiet blev stiftet.

- Så vil skal nok ikke regne med, at vi kan gøre det denne gang efter vores fantomvalg sidste gang med 21 procent af stemmerne, siger Skaarup.

Den interne kritik tager han med ro.

- Jeg tager det som udtryk for, at vores folketingsmedlemmer ligesom alle andre i DF er optaget af, at vi får det bedst mulige valg, siger Skaarup.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står DF til 12,3 procent af stemmerne. Partiet fik ved 2015-valget 21,1 procent af stemmerne.

Med til historien hører også, at DF dengang lå til en mindre tilslutning, end partiet endte med at få.

Kun ved valget i 2011 har DF oplevet tilbagegang.

- På et eller andet tidspunkt må vi erkende, at vi ikke kan gå mere frem nu og her, siger Skaarup.

Han vil ikke komme med bestemte procenter på, hvad et tilfredsstillende valgresultat for DF vil være. Thulesen Dahl har dog længe nævnt i omegnen af 17 procent af stemmerne.

Politisk er DF presset af Socialdemokratiet på den ene side. Mette Frederiksens parti har ændret kurs i udlændingepolitikken og nærmet sig DF.

På den anden side presses DF af to nye partier - Nye Borgerlige og Stram Kurs - som begge mener, at DF er for blød på udlændingeområdet.

Men dårlige meningsmålinger får ikke DF til at skifte kurs.

- Vi er ikke et af de partier, der skifter politik, som andre skifter undertøj, siger Skaarup.

Han mener, at DF har markeret sig fint i valgkampens første uge.

- Jeg synes, at vi er kommet med nogle meget klare udspil i den første uge af valgkampen. Asylstop, permanent grænsekontrol og flere penge til de ældre, siger han.