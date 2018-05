DF takker nej til minister om flere udlændinge i job

Det fastslår DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, på baggrund af tal om arbejdsstyrken fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarkeds databas, som for første gang i ti år taler om "omfattende mangel" inden for en række faggrupper.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har gjort det sværere for udlændinge at få arbejde. De har hævet loftet for årslønnen til udlændinge uden om regeringen. DF vil stramme ordningen yderligere.

- Vi står fast på de stramninger, vi har fået gennemført over for udenlandsk arbejdskraft, siger Martin Henriksen.

- Vi har et forslag på vej, så man kun kan hente udenlandsk arbejdskraft på beløbsordningen, hvis man kan dokumentere, at man har forsøgt at finde arbejdskraft i Danmark.

Der er "omfattende mangel" på elektrikere, sygeplejersker, it-eksperter, skolelærere, maskiningeniører og sosu-assistenter, skriver Jyllands-Posten.

Derfor vil regeringen i løbet af de kommende måneder komme med et udspil, som forbedrer arbejdsgiveres vilkår for at ansætte udlændinge.

- Vi skal blive bedre til at uddanne vore egne. Vi skal ikke hente arbejdskraft i Afrika, Mellemøsten og Kina. Det bliver resultatet, hvis man lemper beløbsordningen eller andre ordninger, mener Martin Henriksen.

Danske arbejdsgivere kan søge blandt over 200 millioner europæiske lønmodtagere i EU. Knap 200.000 udlændinge har fuldtidsjob i Danmark. Desuden kan arbejdsgivere skaffe flere praktikpladser, mener han.

- Der er flere problemer end løsninger ved at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: 200.000 udlændinge arbejder i Danmark, hvor godt 700.000 personer i den arbejdsdygtige alder får offentlige ydelser. Er det et problem?

- Det kan sagtens være udfordringer på arbejdsmarkedet. Det er ikke noget nyt. Hvis der er problemer på udvalgte områder, så skal vi blive bedre til at uddanne vore egne, siger Martin Henriksen.

Socialdemokratiet er opmærksom på, at der i nogle brancher mangler kvalificerede folk, siger integrationsordfører Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Men vi kommer ikke til at åbne arbejdsmarkedet for ufaglærte og faglærte fra Afrika og Asien. Vi ser derimod muligheder i målrettet rekruttering fra Sydeuropa og opkvalificering af borgere i Danmark, siger Matias Tesfaye.