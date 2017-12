DF stemmer nej til regeringens forslag om kvoteflygtninge

Det ventes, at et flertal i Folketinget onsdag vil stemme for at forlænge Danmarks stop for kvoteflygtninge.

Traditionelt har Danmark taget imod 500 kvoteflygtninge om året, hvilket udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) de seneste par år har suspenderet.

Hvis den siddende minister fortsat skal kunne gøre det, kræver det dog en lovændring ifølge regeringen.

Men det bliver uden Dansk Folkeparti. Partiet hæfter sig ifølge Jyllands-Posten ved, at regeringen har indskrevet, hvad DF kalder en kattelem.

Den siddende minister får nemlig mulighed for at skrue op for antallet i en "helt særlig situation", hvis Danmark indgår en international aftale.

Det kan ifølge Jyllands-Posten eksempelvis være i EU, hvor det besluttes at begrænse flygtningestrømmen, eller hvis Europa skal deltage i en "strategisk genbosætning" af flygtninge fra bestemte områder.

Det bekymrer Dansk Folkeparti. Partiet har forgæves kæmpet for at få et loft på maksimalt 500 om året skrevet ind i lovforslaget.

- Vi bryder os ikke om, at den til enhver tid siddende minister uden om Folketinget kan beslutte at tage imod et ukendt antal kvoteflygtninge på et enkelt år, siger Martin Henriksen til Jyllands-Posten.