DF-spids i frontalangreb på eget parti og egne partifæller

I en voldsom tale, der til sidst lød som en afskedstale, startede Martin Henriksen med at angribe medlemmer af hovedbestyrelsen.

- Jeg vil gerne have ro i partiet. Men noget skal siges først. Vi skal være et fællesskab. Ikke et parti, hvor personlige ambitioner og magtkampe er vigtigere end at sikre Danmark mod indvandringen, siger Martin Henriksen.

Han fortæller en opmærksomt lyttende sal, at "noget ændrede sig" for to år siden. Hvilket var samme år, hvor medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, blev valgt ind. Ham nævnte Martin Henriksen dog ikke ved navn.

- Jeg har opfordret de ansvarlige for anonyme læk til at forklare, hvorfor de lusker rundt i skyggerne og lækker til journalister, der skriver skadelige bøger og artikler om partiet.

- Hvis det var nogen af jer i lokalforeningerne, så var i for længst blevet ekskluderet. Det må også gælde for dem, der sidder i toppen. Det har jeg også sagt til dem i toppen, men det kan de ikke lide at høre, siger Martin Henriksen.

Han angreb derefter dem, der har kritiseret hans endog meget hårde linje, når det kommer til at flygtninge og indvandrere. Her er han blandt andet blevet sat på plads af formand Kristian Thulesen Dahl.

- Der er nogle, der mener, at vi skal forvandle os til nogen, der ligner alle de andre og er sådan nogle pæne nogle. At vi skal strømlines og have fokusgrupper.

- Men hvorfor skulle vi det?, siger han og fortsætter:

- Vi bliver nødt til at være skarpere. Men i stedet diskuterer vi, om vi skal være pænere og hvordan tonen i debatten er. Det lyder næsten halvradikalt.

Martin Henriksen afsluttede sin tale med noget, der lød som om han tror, at han vil blive ekskluderet:

- Der var engang, hvor vi sagde den sandhed, andre ikke kunne tåle at høre. Nu kan vi ikke tåle at høre sandheden om os selv. I kender min linje. Den er ikke længere velkommen i partiet. Derfor er jeg spændt på, hvor mange stemmer, jeg får.

- Tak til alle damerne, for alle svingommerne. Tak til alle mændene for de øl, vi har drukket.

Dramaet var ikke slut med Martin Henriksens udfald. Efter ham gik Anders Vistisen på scenen.

Han talte dunder med dem - en slet skjult henvisning til Martin Henriksen - der har talt imod folketingsgruppens linje. Og sagde, at partiets linje er Pia Kjærsgaards linje. Og at Pia Kjærsgaard er partiet.

Erik Høegh-Sørensen, der er meget hård på udlændingepolitikken, men også en meget loyal støtte af Kristian Thulesen Dahl, brugte en del af sin tale på at insinuere, at både Anders Vistisen og Martin Henriksen har lækket til pressen og skabt uro.

- Jeg har aldrig lækket. Det vil jeg love årsmødet lige her. Nu er der desværre to, der har talt før mig. Ellers havde jeg opfordret dem til at gøre det samme.

- Jeg ved, hvem der har lækket. Men jeg vil ikke sige det her, sagde han.