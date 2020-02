DF-sekretær afviser at politiker i kørestol fik møgfald

Kristian Hegaard (R) har fortalt, at en ansat på Christiansborg gav ham "et møgfald" for at bruge trappelift.

Der er vidt forskellige syn på, hvad der skete, da en medarbejder på Christiansborg henvendte sig til De Radikales Kristian Hegaard tirsdag formiddag.

Tirsdag lød det fra Kristian Hegaard, som sidder i kørestol, at han havde fået et møgfald, fordi han bruger en elevatorlift, når han skal op og ned af trapper.

Der er mere specifikt tale om en trappe, som kan laves om til en lift, så den også kan bruges af folk i kørestol. Mens den benyttes som lift, kan andre ikke bruge trappen.

Budskabet fra medarbejderen var ifølge Kristian Hegaard, at vedkommende spildte for meget tid, når den radikale politiker bruger liften.

Christian Frei, medlemssekretær i Dansk Folkeparti, fortæller onsdag til Ekstra Bladet, at det var ham, som tirsdag formiddag henvendte sig til Hegaard på hans kontor.

Han mener ikke, at han gav Hegaard et møgfald. Ifølge Christian Frei har han oplevet, at Kristian Hegaard ikke har kørt liften ned igen - og altså lavet den om til en trappe - efter at han har brugt den. Det ville han bede ham om at gøre fremover.

- Jeg går ind på hans kontor for at spørge, om han vil huske at trykke elevatorliften til en trappe. Så kører han om på den anden side af bordet og siger "det kommer aldrig til at ske", fortæller Christian Frei til Ekstra Bladet.

- Han hæver stemmen, og det kan da godt være, at jeg så hævede stemmen, siger han.

Christian Frei har efterfølgende sagt undskyld i flere mails, efter at De Radikale har henvendt sig til Dansk Folkeparti.

Kristian Hegaard kan ikke genkende Christian Freis udlægning af sagen, siger han til Ekstra Bladet.

- Han kommer ind og siger, at han mener, at jeg spilder hans tid ved at tage elevatorliften. Det er et målrettet angreb på min person, siger Kristian Hegaard.

Kristian Hegaard sidder i kørestol på grund af en sjælden knoglesygdom.

I starten af november blev han den første kørestolsbruger, der talte fra Folketingets talerstol.