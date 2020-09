Martin Henriksen (DF) synes, at Morten Messerschmidt skal koncentrere sig om sin post som partiets næstformand. Ifølge Henriksen skal Messerschmidt ikke tale om så meget om, at han en dag gerne vil være formand. (Arkivfoto)

DF-profil i angreb på Messerschmidt: Du skal samle partiet

Morten Messerschmidt skal koncentrere sig om at være næstformand i Dansk Folkeparti i stedet for at tale om, at han gerne vil være formand en dag.

Det mener DF's tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, der stadig har plads i partiets hovedbestyrelse.

- Jeg synes, at der er brug for, at vi samler os i partiet. Og at der er brug for, at vi samler os omkring den siddende formand.

- Jeg synes ikke, at det er på sin plads, at når man lige er blevet næstformand, at så er noget af det første, man melder ud, at man godt kunne tænke sig at være formand, siger Henriksen.

Meldingen kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl i flere medier peger på Messerschmidt som sin efterfølger, og at sidstnævnte har udtalt, at han gerne vil være formand for partiet, når den tid kommer.

Messerschmidt blev valgt til DF's næstformand i august. Dengang ville Thulesen Dahl ikke pege på en decideret kronprins i DF. Men det har altså ændret sig.

Henriksen mener, at Messerschmidt skal kende sig rolle.

- Det spiller ikke. Messerschmidt bør fokusere på at være næstformand, og han bør koncentrere sig om at være næstformand, om at samle partiet i stedet for at fortælle gud og hvermand, at han godt kunne tænke sig at være formand, siger Henriksen.

- Det er ikke en næstformands opgave. Det er ikke konstruktivt, og det bidrager til, at folk internt i partiet skal vælge side. Det er der ikke brug for nu.

- Normalt holder jeg mine holdninger om sådanne ting internt. Det har jeg altid gjort i de 20 år, jeg har været i partiet. Men jeg føler, at der er behov for at sige det her.

- Vi ved godt i forvejen, at Messerschmidt godt kunne tænke sig at være formand. Det behøver han ikke at sige til alle, siger Henriksen.

Meldingerne de seneste dage fra Thulesen Dahl og Messerschmidt er kommet forud for en bog om Kristian Thulesen Dahl, der udkommer mandag.

Bogen hedder "Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet". Den er blandt andet baseret på anonyme kilder.

I bogen beskrives det blandt andet, hvordan Messerschmidt angiveligt forsøgte at "kuppe" Thulesen Dahl som formand efter folketingsvalget i 2019.

Det er dog ikke Thulesen Dahls opfattelse, har DF-formanden udtalt i diverse interview forud for bogudgivelsen.

Henriksen mener, at Messerschmidt med sin formandssnak sår tvivl om Thulesen Dahl.

Ifølge Henriksen er Thulesen Dahl "blevet presset til at sige det, han siger". Henriksen vil ikke selv svare på, om han ligesom Thulesen Dahl ser Messerschmidt som en oplagt efterfølger for den siddende formand.

- Det er ikke mit ærinde med det her, siger Henriksen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Messerschmidt.