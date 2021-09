DF-profil: Svært at blive genvalgt til hovedbestyrelsen

Det siger Martin Henriksen efter den seneste tids ballade om fløjkrige i DF og forud for partiets årsmøde om en uge. Her er han på valg lørdag.

Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen vurderer, at han får svært ved at blive genvalgt til partiets hovedbestyrelse.

- I forhold til min egen personlige situation skal jeg ikke lægge skjul på, at efter den seneste udmelding fra Pia Kjærsgaard og Søren Espersen - som er nogle af de veteraner, som jeg ved, at medlemmerne lytter til - må jeg være realistisk og sige, at det er meget op ad bakke. Og nok også usandsynligt, at jeg bliver genvalgt til hovedbestyrelsen, siger Henriksen.

Han henviser til DF's tidligere formand Pia Kjærsgaard og partiets tidligere næstformand Søren Espersen.

Henriksen har åbent kritiseret DF's linje på udlændingepolitikken. Det førte tidligere på måneden til kritik fra blandt andre folketingsmedlemmerne Espersen og Kjærsgaard.

Blandt andet sagde Søren Espersen, at det var "uanstændigt" at anfægte Pia Kjærsgaards linje. Hun er i dag DF's udlændingeordfører.

Espersens ord faldt, efter at Henriksen i et oplæg på et medlemsmøde i DF's afdeling i Hjørring i Nordjylland talte åbent om splittelse i partiet, hvad angår udlændingepolitikken.

Henriksen understreger, at han trods "strid modvind" kæmper til det sidste, som han udtrykker det.

Han har længe været meget uenig med partifællerne Peter Kofod, der sidder i Europa-Parlamentet, og hovedbestyrelsesmedlemmet Anders Vistisen.

Duoen ønsker en anden retning for DF end Henriksen, som selv mener, at DF generelt skal være mere stram i udlændingepolitikken.

- Jeg kunne nok godt håndtere Kofod og Vistisen, men når to så markante DF-skikkelser som Espersen og Kjærsgaard går ud med en hård kritik af min person og mine holdninger, må man også tage bestik af det.

- Men jeg vil gerne understrege, at jeg agter at kæmpe kampen til det sidste. Jeg har ikke tænkt mig at give op, bare fordi der er strid modvind, siger Martin Henriksen.

Diskussion omkring fløjkrig i DF vil han ikke kommentere. Det har Henriksen lovet formand Kristian Thulesen Dahl, fortæller han.

* Spørgsmål: Martin Henriksen, hvad betyder det for din fremtid i partiet, hvis du ikke bliver genvalgt?

- Min indstilling er, at jeg bliver ved med at kæmpe til det sidste. Det gælder både i forhold til valget i hovedstyrelsen og i forhold til min fremtid i partiet.

- Der er et massivt pres på undertegnede. Der er et ønske om, at de holdninger, som jeg har, ikke skal være i partiet. Det har jeg noteret mig. Men ikke desto mindre tænker jeg at blive ved, siger Henriksen.

* Spørgsmål: Men kan presset blive for stort?

- Jeg har ingen planer om at stoppe i partiet. Men jeg kan konstatere, at der er folk, der lægger et pres på i forhold til det.

- Jeg har en række gange stået omringet af flere personer i ghettoområder, som ikke ville mig det godt, og hvis jeg kunne overleve det, så kan jeg også overleve det, der foregår nu og her, siger han.

I søndagens Jyllands-Posten står tre medlemmer fra DF's bagland frem og melder deres kandidatur til hovedbestyrelsen. Det er lokalformændene Danny Rosenkilde (Nordjylland), Lene Baggesø (Sydjylland) og Jens Vornøe (København).

Foruden Henriksen er også Anders Vistisen og Erik Høgh-Sørensen på valg. Sidstnævnte er på Henriksens side i striden.