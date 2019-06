DF-profil: Helt væk med publikum til tv-debatter

- Det meget alvorlige møde to dage før folketingsvalget blev gjort til et show, hvor mange klappede og grinede, som om man sad i cirkusbygningen, siger han.

- Jeg synes ikke, der burde være publikum til stede, hvor Kim Bildsøe Lassen (værten ved debatten, red.) hopper rundt inde i midten som showmaster, siger han.

Kritikken kommer i ledtog med Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF), der mandag aften kaldte publikum for "elendigt" på Twitter.

- Elendigt publikum udvalgt nøje af DR. Klapsalver og våde øjne hver gang, der bliver talt modtagelse af flygtninge. Og stilhed når der bliver talt om asylstop og hjemsendelse, skrev Pia Kjærsgaard efter debatten.

Søren Espersen er enig i Kjærsgaards iagttagelse om, at publikum favoriserede bestemte partiers holdninger.

- Det var utrolig ensidigt. Det kan ikke være rigtig, at ingen klappede af borgerlige, men hver gang Østergaard (De Radikales politiske leder Morten Østergaard, red.) sagde noget, klappede folk i ekstase, siger Søren Espersen.

Men han er ikke enig med Pia Kjærsgaard i, at DR fremover bør udvælge publikum.

- Det er også latterligt at have partisoldater med, for det er at nedgøre folkestyret overhoved at have publikum med, siger Søren Espersen.

Søren Espersen det et "selvmål" fra DR's side.

Kritikken om, at DR har udvalgt et venstreorienteret publikum har intet på sig, fortalte nyhedschef Thomas Falbe mandag aften.

- Det er ærgerligt, at det bliver udlagt som om, at vi har manipuleret folk i salen. Det har vi ingen interesse i. Det er folk fra hele Danmark, der er kommet, og det har været en fri og åben tilmelding for alle, siger han.

Mandagens debat på DR1 var den næstsidste partilederrunde i denne valgkamp. Sidste debat mellem partilederne sendes tirsdag klokken 20 på TV2.