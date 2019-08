DF-ordfører kalder Trumps tvivl om besøg uforskammet

Det er nogle af de ord, som Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, bruger, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har sået tvivl om, hvorvidt han kommer til Danmark på et planlagt statsbesøg 2.-3. september.

- Det strider imod alt, og det er en stor fornærmelse mod dronningen, som jo er hans vært, siger Søren Espersen.

Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump på et officielt statsbesøg. Planen er, at han skal ankomme til Danmark 2. september, efter at han dagen forinden har besøgt Polen.

Under besøget er det planlagt, at Donald Trump blandt andet skal mødes med statsminister Mette Frederiksen (S).

- Der er jo enormt mange mennesker engageret for at få det her planlagt om 14 dage. Og der vil jeg så sige, at man godt kan sende afbud til et statsbesøg, men der skal godt nok skyldes meget graverende ting. Eksempelvis dødsfald i den allernærmeste kreds eller en international krise, siger Søren Espersen.

- Men det her er uforskammet.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra kongehuset og Statsministeriet.

Mette Frederiksen har til DR sagt, at hun fortsat forventer, at Donald Trump vil besøge Danmark i begyndelsen af september.

Hvis Donald Trump kommer til Danmark, er det planlagt, at han også skal mødes med formanden for det grønlandske selvstyre, Kim Kielsen.

Søndag bekræftede Larry Kudlow, økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, at Trump-administrationen er i gang med at "kigge på" et muligt køb af Grønland.

Statsminister Mette Frederiksen er søndag på besøg i netop Grønland. Her understregede hun, at Grønland ikke er til salg.