DF om mangel på hænder: Vi skal have seniorer i spil

- Der er meget fokus på unge og en lavere dimittendsats, og om vi skal have flere udlændinge ind ved at sænke beløbsgrænsen.

- Men vi bør også se på, om vi kan få flere seniorer i spil. Vi bliver kimet ned af folk, der fortæller os, at de har svært ved at finde et job, når de er fyldt 55 år.

- Samtidig har vi en gruppe pensionister, som i højere grad end i gamle dage gerne vil arbejde lidt ved siden af, siger han.

Kristian Thulesen Dahl opfordrer i første omgang arbejdsmarkedets parter og regeringen til at få klarlagt, i hvor høj grad seniorer kan være med til at løse problemet med mangel på hænder.

Dansk Folkeparti er åben for at lave nogle tiltag, der kan gøre det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet.

Det kan for eksempel være at skrue på, hvor mange penge man må tjene ved siden af pensionen, inden man bliver modregnet. Eller en jobpræmie for at arbejde længere inden pensionering.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri er arbejdsmarkedspolitisk chef Steen Nielsen enig i, at der er et potentiale blandt de ældste på arbejdsmarkedet.

Han foreslår en fordobling af den skattefri præmie, der er til efterlønnere for at blive længere på arbejdsmarkedet - og helt at droppe modregningen i folkepensionen.

- Vi synes, der skal være en større økonomisk gevinst for de ældre ved at blive længere på arbejdsmarkedet.

- Modregningen gør, at folkepensionister har en meget lille gevinst ved at arbejde, siger Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.

I øjeblikket er det særligt virksomheder i servicebranchen - hoteller, restauranter og rengøring - samt byggebranchen og industrien, som efterspørger arbejdskraft.

Kristian Thulesen Dahl anerkender, at ældre ikke nødvendigvis vil kunne løse problemerne i alle brancher.

- Det er klart, at en 67-årig måske ikke kan arbejde på et tag som håndværker, men så kan det være, at han kan afløse en anden i et andet job, som kan omskoles til at arbejde på taget.

- Vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked. Det har vi også set under corona, hvor mange har skiftet branche og fundet noget andet, siger Kristian Thulesen Dahl.