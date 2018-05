DF om indrejseforbud: Skuffet over manglende ambitioner fra S

For blot et døgn siden var Socialdemokratiet klar til at stemme for et beslutningsforslag om at skærpe straffen for kriminelle udlændinge, der rejser til Danmark trods et indrejseforbud.

Det er partiet fortsat, men kun op til et halvt år. Det skuffer Dansk Folkeparti, som regnede med, at det største oppositionsparti ville stemme for DF's beslutningsforslag, der går på at skærpe straffen til et år.