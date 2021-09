DF om Kærshovedgård: Regeringen har ikke taget det alvorligt

Regeringen skulle have tilbudt borgerne omkring Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland det samme, som den ville tilbyde lokalsamfundet på Langeland, da der tidligere på året var planer om et udrejsecenter på øen.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Regeringen skal leve op til løfter og tilbud. De skal også gives én til én omkring Kærshovedgård, siger han.

Regeringen ville etablere en ordning, hvor naboer og erhvervsdrivende kunne søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med planerne om et udrejsecenter på Langeland for dømte og udviste på såkaldt tålt opholdt.

- Der er gået fire måneder, og nu kommer ministeren på charmebesøg. Og så skal der først derefter arbejdes med hjælp til lokalsamfundet. Det viser, at det ikke er blevet taget alvorligt af regeringen, siger Kristian Thulesen Dahl med henvisning til, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mandag har besøgt Kærshovedgård.

- Det eneste, man har gjort, er at forstærke hegnet. Man har ikke tilbudt naboer til Kærshovedgård noget af det, man tilbød på Langeland, siger DF-formanden.

Under sit besøg på Udrejsecenter Kærshovedgård har Mattias Tesfaye haft samtaler med Ikast-Brandes borgmester, naboer og forretningsfolk for at høre, hvad der kan gøres for at skabe mere tryghed i lokalsamfundet omkring udrejsecenteret.

Står det til Dansk Folkeparti, hjælper man lokalsamfundet bedst ved at fjerne de mest kriminelle og utryghedsskabende personers mulighed for at forlade centeret.

- De skal ikke kunne gå frit omkring. Om det er på Kærshovedgård, Langeland eller Lindholm, vil de lokale vende sig imod, at de skal være i deres område, siger Kristian Thulesen Dahl.

Men det er ikke et forslag, der har nogen gang på jorden, fordi det er frihedsberøvelse, mener Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.

Han ser hellere, at regeringen tager den tidligere regerings forslag op og flytter dem, der er på tålt ophold og kriminelle udviste, til et udrejsecenter på Lindholm.

- Jo mere afsondret, man har de kriminelle, afviste asylansøgere, jo bedre.

- Der kan man bedst holde øje med deres meldepligt. Man har kun én dør at gå ind og ud af, og så er der bedre styr på, hvor de er, siger Mads Fuglede.