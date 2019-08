DF og Venstre skyder rygter om Trump-køb af Grønland ned

I så fald får han svært ved at overbevise Folketingets to største oppositionspartier.

Både Wall Street Journal og nyhedsbureauet AP har natten til fredag skrevet, at den amerikanske præsident, Donald Trump, leger med tanker om at købe Grønland.

I et opslag på Twitter natten til fredag skriver Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen:

- Det må være en aprilsnar. Totalt ude af sæson.

Også Dansk Folkepartis udenrigs- og Grønlandsordfører, Søren Espersen, pander idéen til jorden.

- Hvis det er rigtigt, at han arbejder med de tanker, så er det endegyldigt bevis på, at han er blevet vanvittig. Jeg må sige det, som det er: Tanken om, at Danmark skulle sælge 50.000 statsborgere til USA er fuldstændig vanvittig, siger han.

Han kan ikke se nogen omstændighed, hvor det kan komme på tale, at Grønland forlader rigsfællesskabet.

- Det afgørende for mig er, at der er tale om landsmænd. På samme måde som vi ikke sælger vendelboer til Norge eller sådan noget sindssygt. Det her er det glade vanvid i 2019. Det er intet formildende ved det.

Wall Street Journal skriver, at Donald Trump nogle gange løst og nogle gange mere konkret har snakket med sine rådgivere om fordelene og det praktiske i et køb af Grønland.

Historien er hverken bekræftet af Trump eller andre i Det Hvide Hus.

Den amerikanske præsident kommer til Danmark i starten af september. Ifølge Søren Espersen er der ingen grund til, at den danske regering høfligt skal diskutere et eventuelt forslag, hvis det kommer fra USA:

- Det er ikke noget, der skal drøftes. Det er en død sild, der gør mig meget urolig for hans mentale tilstand, siger han.

Også De Radikale er tilsyneladende skeptiske. Partiets udenrigsordfører, Martin Lidegaard, kalder idéen en "forfærdelig tanke".

- Forhåbentlig en joke men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk. Ud over stort tab for Danmark, skriver han på Twitter.