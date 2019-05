DF og SF indgår pagt om flere penge til ældre end Løkke lover

Dansk Folkeparti og SF vil tilføre ældreområdet flere penge efter valget, og da de to partier tilhører hver sin blok, er det et krav til hver sin statsministerkandidat.

Et umage par går nu sammen om et løfte til de ældre.

Partierne vil afsætte en milliard kroner ekstra til de ældre, end Venstre lægger op til med sit velfærdsløfte, hvor udgifterne i det offentlige skal stige proportionelt med antallet af ekstra ældre og flere børn.

- Vi ønsker i Dansk Folkeparti, at de penge bliver øremærket ældreområdet, så når pengene kommer ud i kommunerne, så ender de også i ældreområdet, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, følger op med, hvad den årlige ældremilliard skal bruges til i kommunerne.

- Hvis vi bare sætter af til, at der bliver flere ældre, så bliver servicen bare som i dag. Og den er ikke god nok. Der skal være mere personale og mere tid til omsorg og pleje i hverdagen, siger hun til DR Nyheder.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede onsdag velfærdsløftet, hvor der lægges op til at lade de offentlige udgifter stige med 0,65 hvert år frem til 2025.

Det skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år.

I 2015 gav de hinanden håndslag på, at de ville sørge for et bedre forhold for dagpengemodtagere. Det er den øvelse, de to partiformænd nu forsøger igen.

Ældre, pension og efterløn rangerer meget højt hos mange, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds ved valget.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Mindst 1000 personer bliver hver uge spurgt til, hvad de synes, er de tre vigtigste emner for dem. 37,5 procent af tvivlerne svarede i uge 18, at ældre, pension og efterløn er blandt de vigtigste emner.

Folketingsvalget afholdes 5. juni, hvilket er grundlovsdag. Der er desuden valg til EU-Parlamentet 26. maj.