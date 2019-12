DF og Nye Borgerlige vil sende lov til folkeafstemning

Partier skal have samlet 60 underskrifter juleaften for at få lov om tilskud til børnefamilier til afstemning.

Fra Folketingets talerstol siger Pia Kjærsgaard (DF), at Dansk Folkeparti bakker op om at aktivere paragraf 42, efter at lovforslaget om et økonomisk tilskud til børnefamilier er blevet vedtaget.

Det blev det fredag med 56 stemmer for og 47 stemmer imod.

- Vi har dæmmet op for mange ting, men med den nye regering er jeg meget skeptisk, meget nervøs, meget ærgerlig over, at man lemper nu. Og jeg er bange for, at vi går en tid i møde, som vi vil fortryde, siger Pia Kjærsgaard.

- Der er et forslag om, at man kan aktivere paragraf 42, og det synes vi i DF er en fornuftig idé. Det gør DF naturligvis.

Paragraf 42, som Nye Borgerlige allerede har lovet at aktivere, gør det muligt at få sendt love til folkeafstemning, hvis 60 medlemmer af Folketinget skriver under.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til DF for at bakke op om aktiveringen af paragraf 42, siger Vermund.

- Jeg vil også sige tak til Pia Kjærsgaard for mange års slid i en udlændingedebat, som har været hård, og som har været fyldt med ubehagelige situationer.

Tilskuddet, som partierne er så meget imod, bliver midlertidigt givet til de børnefamilier, som er berørt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet, indtil Ydelseskommissionen er færdig med sit arbejde.

Efter at lovforslaget er vedtaget af Folketinget, har partierne tre søgnedage til at indsamle underskrifterne.

Det vil sige, at søndage og helligdage ikke tæller med, og ifølge Folketingets Oplysning vil fristen udløbe juleaften ved midnat.

Med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er blot 20 underskrifter sikret, og der er brug for Venstre, hvis de 60 underskrifter skal i hus.

Selv om Venstre stemte imod lovforslaget, har partiet tidligere slået fast, at det ikke vil bidrage med underskrifter.