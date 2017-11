DF og EL vil åbne for gamle sager om svigt af misbrugte

Forslaget er et ændringsforslag til en ny lov, som skal træde i kraft i det nye år og fjerne forældelsesfristerne. Som det er nu, vil loven kun gælde fremtidige sager og dem, der endnu ikke er forældede.

- Der er mennesker, som er blevet udsat for grove svigt fra myndighedernes side, og de skal have mulighed for at søge erstatning. Det er kun rimeligt. Vi kan ikke være andet bekendt, siger retsordfører Rune Lund (EL) til Jyllands-Posten.

Tidligere er sagen om drengehjemmet Godhavn, hvor drenge blev udsat for fysisk og psykisk terror og misbrug, eksempelvis blevet afvist på grund af forældelse.

Poul-Erik Rasmussen, der boede på hjemmet i 1960'erne, havde lagt sag an mod Børne- og Socialministeriet, men fik den afvist, fordi den var forældet.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, er skeptisk over for forslaget fra EL og DF.

- Det er lige så vigtigt, at vi giver modparten en fair chance for at forsvare sig. Når vi lovgiver med tilbagevirkende kraft, synes jeg umiddelbart, at man stiller sagsøger, altså kommunen, urimelig dårligt rent bevismæssigt, siger han til avisen.