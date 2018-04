DF maner til tålmodighed om havvindmøller

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at der er styr på udgifterne til grøn energi. Sådan siger energiordfører Mikkel Dencker (DF), efter at regeringen torsdag har præsenteret sit energiudspil.

Støtten til vindmøller på land skal udfases, mener regeringens støtteparti. Og hvad angår havvindmøller, som regeringen har store planer med, så er de blevet billigere år for år, konstaterer Dencker.

- Hvis vi væbner os med tålmodighed, tror vi faktisk godt, at vi kan få den her havvindmøllepark, som regeringen godt vil have sat op, rigtig billigt, hvis vi for eksempel venter til slutningen af 2020'erne, siger han.

Regeringen har som mål at opføre verdens største havvindmøllepark, og allerede i 2021 skal det afgøres, hvem der skal bygge den, så den kan sættes i drift i 2024-2027.

Parken skal spille en central rolle i at nå regeringens mål om, at mindst halvdelen af det samlede energiforbrug i 2030 skal være baseret på vedvarende energi.

Men Mikkel Dencker mener, at tendensen med, at prisen på havvindenergi falder år for år, vil fortsætte.

- Så hvis vi vil statskassen det bedste og også bruge penge på velfærd, så skal vi være tålmodige og vente lidt længere, end regeringen lægger op til.